2018-07-31T14:40:49+03:00
Происшествия

На границе США и Канады произошла авиакатастрофа

Есть погибшие
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Америке потерпел крушение легкомоторный самолетВ Америке потерпел крушение легкомоторный самолет
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В американском штате Мэн на границе в Канадой произошло крушение легкомоторного самолета. В результате падения воздушного судна погибли три человека.

Отмечается, что происшествие случилось вечером накануне, 30 июля. Малый двухмоторный самолет вылетел из города Пемброк, провинция Онтарио. Пролетая над американской территорией, он направлялся в канадскую провинцию Остров принца Эдуарда, передает сайт «Свободная пресса».

Подробности крушения самолета не уточняются. Также остается неизвестным, сколько человек было на борту в момент катастрофы.

В настоящее время специалисты экстренных служб и полиция устанавливают причины и обстоятельства падения воздушного судна, передает телеканал «360».

Еще одна авиакатастрофа произошла в Америке 30 мая. В американском штате Нью-Йорк в районе острова Лонг-Айленд потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате падения воздушного судна погиб один человек.

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