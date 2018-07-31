Туристы попали под камнепад в горах Киргизии

СЕГОДНЯ 14:57 2018-07-31T14:57:56+03:00

Один человек погиб, семь получили травмы

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Группа туристов попала под камнепад в горах Киргизии. В результате происшествия один человек погиб еще семеро получили ранения. Сообщается, что среди туристов были граждане России и Казахстана.

Днем 30 июля группа туристов совершала восхождение на ледник Скрябина номер девять. На высоте более четырех тысяч метров начался камнепад. Одному из туристов из Казахстана спастись не удалось. Остальные путешественники отделались травмами, передает телеканал «360».

Сообщается, что все туристы были эвакуированы вертолетом комитета по ЧС МВД Казахстана. Пострадавшие были доставлены в аэропорт Бешкека, после чего их перенаправили на лечение в Казахстан, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что в горах Пакистана военным удалось спасти российского альпиниста, который застрял на заснеженной вершине без еды и воды. Из-за погодных условий спасатели шесть дней не могли помочь россиянину.