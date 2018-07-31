Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году

СЕГОДНЯ 15:11 2018-07-31T15:11:53+03:00

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В 2014 году британские ВМС эвакуировали исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди из Ливии — он вернулся в королевство в числе других граждан, спасенных из «зоны боевых действий».

По данным газеты Daily Mail, Салмана, которому на тот момент было 19 лет, а также его младшего брата Хашема эвакуировало исследовательское судно военно-морских сил Великобритании «Энтерпрайз». Корабль доставил братьев Абеди на Мальту, откуда они вылетели в Манчестер.

Отмечается, что Салман и Хашем имели британское подданство, так как родились в семье ливийских мигрантов на территории Соединенного Королевства. Впоследствии их родители вернулись на родину и в августе 2014 года братья находились в Ливии на каникулах.

«Он (Салман) был британским подданным, так что нашей работой было защитить его. Салман был одним из многих людей, которого мы абсолютно точно должны были эвакуировать. Тогда он не представлял угрозу, и была совершенно другая ситуация», - заявил изданию высокопоставленный чиновник из сферы безопасности.

По его словам, у британских властей не было оснований подозревать Абади в радикадизации. В частности, Салман отучился в Манчестерском колледже и планировал начать учебу в Солфордском университете. Однако 22 мая 2017 года молодой человек подорвал себя возле стадиона «Манчестер-арена», на котором проходил концерт певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения, среди жертв было много подростков и детей.

«Этот человек (Салман Абеди), сотворивший такую жестокость на территории Великобритании, после того как мы спасли его из Ливии, совершил акт предательства», - заявил газете другой источник в правительстве.

Ранее глава МИД Испании Жозепе Боррель заявил, что мигранты из Африки должны стать «свежей кровью» для стареющей Европы.