2018-07-31T15:11:53+03:00
В мире

Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году

Салмана Абеди доставили в королевство в числе других граждан, покинувших «зону боевых действий»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Салман АбедиСалман АбедиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В 2014 году британские ВМС эвакуировали исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди из Ливии — он вернулся в королевство в числе других граждан, спасенных из «зоны боевых действий».

По данным газеты Daily Mail, Салмана, которому на тот момент было 19 лет, а также его младшего брата Хашема эвакуировало исследовательское судно военно-морских сил Великобритании «Энтерпрайз». Корабль доставил братьев Абеди на Мальту, откуда они вылетели в Манчестер.

Отмечается, что Салман и Хашем имели британское подданство, так как родились в семье ливийских мигрантов на территории Соединенного Королевства. Впоследствии их родители вернулись на родину и в августе 2014 года братья находились в Ливии на каникулах.

«Он (Салман) был британским подданным, так что нашей работой было защитить его. Салман был одним из многих людей, которого мы абсолютно точно должны были эвакуировать. Тогда он не представлял угрозу, и была совершенно другая ситуация», - заявил изданию высокопоставленный чиновник из сферы безопасности.

По его словам, у британских властей не было оснований подозревать Абади в радикадизации. В частности, Салман отучился в Манчестерском колледже и планировал начать учебу в Солфордском университете. Однако 22 мая 2017 года молодой человек подорвал себя возле стадиона «Манчестер-арена», на котором проходил концерт певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения, среди жертв было много подростков и детей.

«Этот человек (Салман Абеди), сотворивший такую жестокость на территории Великобритании, после того как мы спасли его из Ливии, совершил акт предательства», - заявил газете другой источник в правительстве.

Ранее глава МИД Испании Жозепе Боррель заявил, что мигранты из Африки должны стать «свежей кровью» для стареющей Европы.

Еще больше материалов по теме: «Взрывы на концерте в Манчестере»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним
В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин
Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике
В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке
В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка
Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката
Туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini
Захарова рассказала о «целебном» фото с Лавровым
МИД РФ выразил благодарность пакистанским пилотам, спасшим российского альпиниста
На границе США и Канады произошла авиакатастрофа
В Греции неизвестные устроили стрельбу в цыганском таборе: ранены 13 человек
Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров
Россия откроет генконсульство на острове Пхукет
Власти китайской провинции конфискуют у населения гробы
Захарова прокомментировала новые санкции ЕС в отношении России
Стрельба в районе Южного вокзала в Брюсселе: один человек ранен
На западе Москвы разыскивают похитителя торгового киоска
Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа
Киев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
«Выбирайте пути объезда»: В Росавтодоре рассказали об обстоятельствах обрушения наземного перехода в Подмосковье
«Все будет хорошо»: Андрей Волков прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Руководитель гражданской авиации Малайзии ушел в отставку после публикации доклада по исчезнувшему MH370
Замглавы ФСИН принес извинения заключенному, которого пытали в ярославской колонии
Беженцы покидают лагеря в Сирии и возвращаются в свои дома
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного