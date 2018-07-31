В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке

СЕГОДНЯ 15:32 2018-07-31T15:32:31+03:00

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Во вторник, 31 июля, в городе Вервье на востоке Бельгии неизвестный мужчина устроил взрыв на футбольном поле.

Как сообщает телерадиокомпания RTBF, взрыв мог устроить мужчина 50-60 лет. Расследование случившегося начала прокуратура города.

"Полиция выезжала на место после сообщения очевидца, что неизвестный подорвал себя в центре футбольного поля в районе Стамбер", — сообщила прокуратура Вервье.

Отмечается что на время проведения расследования дополнительные сведения сообщаться не будут. Подробности и причины произошедшего выясняются.

Напомним, в начале июля стало известно, что полиция Бельгии предотвратила теракт, который должен был состояться на конференции иранской оппозиционной партии в пригороде Парижа. По подозрению в подготовке данного террористического акта в городе Волюве-Сен-Пьер была задержана семейная пара выходцев из Ирана, их сообщник, а также сотрудник посольства Исламской республики в Вене.