2018-07-31T15:42:23+03:00
В мире

Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике

Этим же американский лидер объяснил необходимость строительства стены между двумя соседними странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский президент Дональд ТрампАмериканский президент Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил необходимость усиления охраны южной границы страны рекордным уровнем преступности в Мексике.

"Одной из причин, по которой нам нужны особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27%, до 31.174 погибших, это рекорд!", - написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что в то время, пока демократы требуют "открытых границ", он выступает за "максимальную безопасность" и проявление уважения к иммиграционной и таможенной полиции США.

Напомним, что в минувшее воскресенье Трамп пригрозил приостановить работу федерального правительства в случае, если члены Демократической партии не поддержат законопроект, подразумевающий строительство заграждения на границе с Мексикой. Аргументируя свои намерения, республиканец подчеркнул, что в Соединенные Штаты должны приезжать лишь "великие люди", передает сайт kp.ru.

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