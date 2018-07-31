Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике

СЕГОДНЯ 15:42 2018-07-31T15:42:23+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил необходимость усиления охраны южной границы страны рекордным уровнем преступности в Мексике.

"Одной из причин, по которой нам нужны особые меры безопасности на границе, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году вырос на 27%, до 31.174 погибших, это рекорд!", - написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что в то время, пока демократы требуют "открытых границ", он выступает за "максимальную безопасность" и проявление уважения к иммиграционной и таможенной полиции США.

Напомним, что в минувшее воскресенье Трамп пригрозил приостановить работу федерального правительства в случае, если члены Демократической партии не поддержат законопроект, подразумевающий строительство заграждения на границе с Мексикой. Аргументируя свои намерения, республиканец подчеркнул, что в Соединенные Штаты должны приезжать лишь "великие люди", передает сайт kp.ru.