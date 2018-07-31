Воры украли акулу из океанариума с помощью сети и детской коляски

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-31T16:31:16+03:00

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В субботу 28 июля двое мужчин и женщина пришли в океанариум Сан-Антонио с коляской. Они больше часа провели у открытого аквариума, в котором можно кормить и гладить морских обитателей, в ожидании подходящего момента. Наконец, один из мужчин быстро перегнулся через борт аквариума и выловил 40-сантиметровую бычью акулу Мисс Хелен заранее приготовленной сетью.

После этого мужчина покинул поле зрения камер со своим напарником, а женщина продолжала катать коляску. Воры зашли в комнату с фильтрами, взяли ведро с дезинфицирующим раствором и вылили его в систему фильтрации воды, чем нанесли вред другим обитателям аквариума. Затем они положили акулу в ведро с водой, спрятали его в коляске и вышли. Персонал океанариума быстро среагировал на загрязнение воды, но пропажу акулы заметил не сразу.

В понедельник Мисс Хелен успешно вернули домой. Полиция сообщила, что кража была тщательно спланирована: дома у вора обнаружили обширную коллекцию морских обитателей. Кроме того, незадолго до инцидента у него как раз умерла такая же акула, так что Мисс Хелен он бы не продал, а оставил себе.

Сейчас акула здорова и находится на карантине, работники океанариума ей гордятся и называют маленьким бойцом. Похитителю предъявлено обвинение в краже, его сообщники ожидают решения суда, сообщает телеканал "360".