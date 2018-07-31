ФСИН проверит сотрудников исправительных учреждений на знание закона

СЕГОДНЯ 16:43 2018-07-31T16:43:31+03:00

Кроме того, служба проведет психодиагностическое исследование сотрудников дежурных смен отделов безопасности и режима

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Федеральная служба исполнения наказаний проверит всех работников исправительных учреждений на знание закона, а также проведет психодиагностическое исследование сотрудников отделов безопасности и режима.

Данные меры предусмотрены последними распоряжениями директора службы Геннадия Корниенко. Об этом руководству территориальных органов ФСИН сообщили во время прошедшего во вторник совещания в режиме видеоконференции.

В частности, предписывается «обеспечить повторное изучение со сдачей зачетов на знание требований закона об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Кроме того, поручается «провести психодиагностическое исследование» сотрудников, в первую очередь тех, которые несут службу в запираемых помещениях (штрафные изоляторы, помещения камерного типа т. д.).

Также от региональных органов ФСИН требуется с 1 сентября обеспечить постоянное ношение на службе сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) включенных переносных видеорегистраторов, в том числе при применении специальных средств и физической силы к заключенным.

Сотрудников, пренебрегающих видеорегистраторами, будут привлекать к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или увольнения из УИС.

Записи со всех видеорегистраторов будут храниться по меньшей мере 30 суток. Во ФСИН не исключают, что в дальнейшем этот срок будет увеличен.

Совещание состоялось после того, как стало известно о ЧП в ярославской колонии №1, несколько сотрудников которой уличили в применении пыток к заключенному.