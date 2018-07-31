Лавров обсудит с главой МИД Японии встречу Путина и Абэ на Восточном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 17:16 2018-07-31T17:16:00+03:00

Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно Фото: пресс-служба МИД РФ

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров намерен обсудить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоится в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Об этом дипломат заявил перед началом переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

«Рассчитываю сегодня предметно рассмотреть ход выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих саммитах и, конечно же, подготовку новых решений для наших лидеров, когда они встретятся в сентябре этого года во Владивостоке», - отметил Лавров.

Российский министр обратил внимание, что консультации проходят в Доме приемов МИД РФ, где 60 лет назад останавливался дед Таро Коно, участвовавший в переговорах по восстановлению дипломатических отношений между Японией и СССР.

«А без малого 20 лет назад в этом же здании мои предшественники принимали вашего отца в качестве министра иностранных дел Японии...Очень ценим ваши личные усилия, господин министр, по развитию двусторонних связей в духе ваших славных семейных традиций», - подчеркнул Лавров.

В свою очередь Таро Коно заявил, что рассчитывает на «откровенный обмен мнениями» по поводу двусторонних отношений Москвы и Токио.

«С акцентом на вопрос заключения мирного договора, который свою очередь включает в себя вопрос, касающийся совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», - уточнил японский министр.

Напомним, после Второй Мировой войны СССР и Япония так и не заключили мирный договор. Условием для подписания документа Токио поставил удовлетворение своих претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В свою очередь Москва настаивает на том, что острова перешли под российский суверенитет по итогам Второй Мировой войны и вопрос их принадлежности не подлежит сомнению. На данный момент стороны договорились о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Предполагается, что такая форма сотрудничества не должна нарушать юридические позиции двух стран.