2018-07-31T17:33:22+03:00
В мире

Страны-гаранты перемирия в Сирии выступили в поддержку суверенитета республики

Россия, Турция и Иран приветствовали готовность сторон сирийского конфликта реализовать проект по освобождению заключенных
Денис СУХОВ
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Страны-гаранты перемирия в Сирии выступили в поддержку суверенитета республикиСтраны-гаранты перемирия в Сирии выступили в поддержку суверенитета республикиФото: REUTERS
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Страны-гаранты перемирия в СирииРоссия, Турция и Иран — выступили в поддержку суверенитета арабской республики и договорились противостоять подрывающим его сепаратистским намерениям.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам десятого раунда переговоров в астанинском формате.

«Стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности в соседних странах», - цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, страны-гаранты приветствовали готовность сторон сирийского конфликта создать механизм по освобождению заключенных. Если «пилотный проект» действительно позволит наладить обмен задержанными, то механизм будут использовать и в будущем.

Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит в Сочи 30-31 июля. Основные темы консультаций — продление перемирия на территории САР, создание конституционной комиссии и освобождение заключенных.

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