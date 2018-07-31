СЕГОДНЯ 17:33 2018-07-31T17:33:22+03:00

Страны-гаранты перемирия в Сирии выступили в поддержку суверенитета республики Фото: REUTERS

Россия, Турция и Иран приветствовали готовность сторон сирийского конфликта реализовать проект по освобождению заключенных

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Страны-гаранты перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран — выступили в поддержку суверенитета арабской республики и договорились противостоять подрывающим его сепаратистским намерениям.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам десятого раунда переговоров в астанинском формате.

«Стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности в соседних странах», - цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, страны-гаранты приветствовали готовность сторон сирийского конфликта создать механизм по освобождению заключенных. Если «пилотный проект» действительно позволит наладить обмен задержанными, то механизм будут использовать и в будущем.

Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит в Сочи 30-31 июля. Основные темы консультаций — продление перемирия на территории САР, создание конституционной комиссии и освобождение заключенных.