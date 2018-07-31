Сирия предъявила свои права на возврат захваченного Турцией Идлиба

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-31T19:15:52+03:00

Турция направила в Идлиб своих военнослужащих, а также тяжелое вооружение, включая танки Фото: REUTERS

Дамаск готов забрать оккупированные территории под свой контроль как мирным путем, так и военным

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Сирийские власти имеют законное право на возвращение под свой контроль захваченный Турцией территорий, в том числе, провинции Идлиб, которая является одной из зон деэскалации. Такое заявление сделал глава правительственной делегации республики, и ее постоянный представитель при ООН Башар Джаафари.

"Здесь никаких компромиссов быть не может. Период действия зон деэскалации имеет ограничения, они не могут быть продлены без согласия правительства Сирии. Это законное право сирийского народа вернуть все захваченные Турцией территории", - подчеркнул политик.

По его словам, на данный момент Анкара является единственной стороной, которая не выполняет обязательства стран-гарантов по договоренностям в астанинском формате. Например, изначально планировалось, что Турция пошлет в Идлиб лишь полицейских с легким оружием, однако в результате в район были направлены военнослужащие, танки и бронемашины

Постпред добавил, что Дамаск готов восстановить контроль над провинцией как путем национального мирного диалога, так и военным путем. По словам Джаафари, возможностей для этого у Сирии достаточно, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 30-31 июля в Сочи прошел десятый раунд переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта в астанинском формате. Страны-гаранты (Россия, Турция и Иран) выступили в поддержку суверенитета арабской республики и договорились противостоять сепаратистским намерениям.