Всемирный энергетический конгресс 2022 года пройдет в России
Россия получила право на проведение Всемирного энергетического конгресса в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе организатора форума - Мирового энергетического совета.
Уточняется, что мероприятия пройдет в Санкт-Петербурге. За право его проведения боролись также Соединенные Штаты и Португалия.
"От имени правительство РФ позвольте мне поблагодарить всех за то, что они сделали свой выбор в пользу России. Будучи одним из старейших членов и соучредителей Всемирного энергетического совета, мы всегда верили в важность и силу неполитического диалога в такой важной сфере, как энергетика", - приводятся слова главы Минэнерго Александра Новака на сайте совета.
Напомним, что предыдущий конгресс прошел в Стамбуле в 2016 году, а следующий состоится уже в следующем году в Абу-Даби.
Напомним, что еще одно значимое для экономики мероприятие запланировано на 11–13 сентября 2018-го. Так, во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Китая в России Ли Хуэем, в ходе которой стороны обсудили подготовку визита представительной делегации КНР на ВЭФ.