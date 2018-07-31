Всемирный энергетический конгресс 2022 года пройдет в России

СЕГОДНЯ 19:33 2018-07-31T19:33:38+03:00

Заявки на проведение мероприятия подавали также Соединенные Штаты и Португалия

Изменить размер текста: A A

Россия получила право на проведение Всемирного энергетического конгресса в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе организатора форума - Мирового энергетического совета.

Уточняется, что мероприятия пройдет в Санкт-Петербурге. За право его проведения боролись также Соединенные Штаты и Португалия.

"От имени правительство РФ позвольте мне поблагодарить всех за то, что они сделали свой выбор в пользу России. Будучи одним из старейших членов и соучредителей Всемирного энергетического совета, мы всегда верили в важность и силу неполитического диалога в такой важной сфере, как энергетика", - приводятся слова главы Минэнерго Александра Новака на сайте совета.

Напомним, что предыдущий конгресс прошел в Стамбуле в 2016 году, а следующий состоится уже в следующем году в Абу-Даби.

Напомним, что еще одно значимое для экономики мероприятие запланировано на 11–13 сентября 2018-го. Так, во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Китая в России Ли Хуэем, в ходе которой стороны обсудили подготовку визита представительной делегации КНР на ВЭФ.