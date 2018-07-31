2018-07-31T22:14:53+03:00
Политика

Лавров выразил беспокойство относительно ситуации в Армении

По словам главы МИД РФ, новое руководство республики не держит данные ранее обещания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Происходящие в Армении события вызывают озабоченность России, поскольку новое руководство республики не выполняет данные ранее обещания. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, пришедшие к власти лица изначально заверяли, что не будут преследовать своих предшественников из политических побуждений, однако аресты ряда деятелей свидетельствуют о другом.

"Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - подчеркнул глава МИД.

Дипломат рассказал, что за последние дни ведомство несколько раз доводило свое беспокойство до армянских коллег, и выразил надежду на конструктивное разрешение ситуации.

Напомним, что 27 июля Специальная следственная служба республики потребовала арестовать и допросить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в стране в 2008 году. Ранее фигурантов этого же дела стал экс-президент страны Роберт Кочарян, передает сайт kp.ru.

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