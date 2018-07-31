Тела погибших российских журналистов доставлены в столицу ЦАР

31 Июль 22:47 2018-07-31T22:47:27+03:00

Посольство РФ в Центральноафриканской Республике приступило к проведению мероприятий по их отправке на родину

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Тела трех российских журналистов, которые были убиты боевиками недалеко от города Сибю Центральноафриканской Республики, уже доставлены в столицу страны - Банги. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве также подтвердили, что при себе у убитых в Африке мужчин обнаружили пресс-карты на имя оператора Кирилла Радченко, режиссера Александра Расторгуева и журналиста Орхана Джемаля.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. <...> Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Уточняется, что в настоящий момент российские дипломаты находятся в тесном контакте с местными правоохранителями и властями. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также проводятся мероприятия по отправке тел на погибших на родину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 31 июля, на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. Группа неустановленных боевиков напала на автомобиль журналистов, предположительно, с целью ограбления. В результате налета все трое мужчин были расстреляны.