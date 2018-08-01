Посольство РФ: У Москвы накопилось много вопросов о работе лаборатории в Портон-Дауне
У российской стороны накопилось много вопросов, касающихся деятельности британской военной лаборатории в Портон-Дауне, в том числе технического характера. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании.
Представитель российской дипмиссии отметил, что Лондон не отреагировал ни на публичные комментарии. Ни на обращение в МИД королевства с просьбой организовать встречу с экспертами химлаборатории, которая давала заключения по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.
«Невозможно не обращать внимания и на многочисленные свидетельства в открытых источниках о регулярных инцидентах в лаборатории. Даже сухие и лаконичные ежегодные отчеты Портон-Дауна не могут скрыть того, что количество нарушений правил безопасности, представляющих повышенную опасность, на этом объекте держится на стабильно высоком уровне», - говорится в заявлении пресс-службы на сайте посольства.
Дипломаты отмечают, что список вопросов к главе военной лаборатории Гэри Эйткенхеду стремительно растет, а стремление британцев засекретить обстоятельства отравлений в Солсбери и Эймсбери только укрепляет подозрения причастности к ним лаборатории в Портон-Дауне.
По данным посольства, в 2017-2018 годах в ней произошло 53 инцидента, из которых 42 представляли повышенную угрозу, в том числе жизни и здоровью сотрудников. При этом нет данных о мерах, которые предприняли власти для их устранения, были ли пострадавшие и кто был наказан.
«И это не говоря уже о том, что в последние годы несколько сотрудников лаборатории погибли при странных обстоятельствах, а дела об их смерти были поспешно закрыты», - сообщает российское посольство.
Напомним, сайт kp.ru писал, что в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.
А 30 июня 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что пара подверглась воздействию все того же нервно-паралитического вещества. Женщина скончалась в больнице.
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