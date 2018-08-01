В Перу 23 человек пострадали при столкновении двух поездов

СЕГОДНЯ 03:10 2018-08-01T03:10:20+03:00

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В Перу в районе древнего города Мачу-Пикчу столкнулись два туристических поезда. В результате пострадали 23 человека, сообщили местные власти.

По их данным, пять человек находятся в тяжелом состоянии. На машинах скорой помощи трех из них доставили в больницу в провинции Урубамба и двух в клинику в Куско. В российском консульстве в Лиме отметили, что среди пострадавших нет граждан России, передает РИА Новости.

Национальная полиция Перу начала разбирательство, чтобы определить причины и ответственных за произошедшее. Муниципальное правительство Мачу-Пикчу опровергло информацию о том, чтопричиной столкновения стал протест местных жителей, перекрывших пути. передает газета La Republica.

«Ответственность за эксплуатацию железнодорожного транспорта и за предотвращение любого инцидента или аварии лежит на частных компаниях PeruRail и Inca Rail, которые являются единственными операторами по обслуживанию поездов и автомагистралей», - говорится в заявлении.

По версии властей, дорогу перекрыли как раз туристы, которые добрались до станции на автотранспорте ради экономии денег и не могли достать билеты на продолжение пути к Мачу-Пикчу по железной дороге.

Древний город инков Мачу-Пикчу входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года. В 2016 году древний город посетили 1,4 миллиона человек.