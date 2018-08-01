В Мексике аэропорт Дуранго закрыт после крушения самолета

СЕГОДНЯ 03:38 2018-08-01T03:38:56+03:00

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Аэропорт мексиканского города Дуранго закрыт после крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщили в компании ОМА, которая управляет 13-ю аэропортами в Мексике.

В компании считают, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия в момент взлета воздушного судна. При этом ранее Ранее губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро рассказал, что очевидцы говорили о каком-то взрыве в самолете, после чего экипаж начал экстренно снижаться и попытался посалить борт.

По данным Минздрава Мексики, два человека, пострадавшие при падении лайнера, находятся в критическом состоянии. Всего различные ранения и травмы получили 85 человек. Также отмечается, что у обратившихся за медицинской помощью нет ожогов, что говорит о том, что самолет загорелся уже после падения. Пожарные уже ликвидировали огонь.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ни один человек не погиб в результате крушения самолета в Дуранго. Ллайнер 97 пассажирами и четырмя членами экипажа совершал рейс в столицу Мехико. На взлете произошла авария, после чего, экипаж успел совершить экстренную посадку примерно в десяти километрах от аэропорта.