Бронетехника на платформах «Армата» и «Бумеранг» будет надежнее предшественников

СЕГОДНЯ 05:09 2018-08-01T05:09:53+03:00

Танки на платформе "Армата" участвуют в параде на Красной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Платформы "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" позволяют увеличить надежность военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, унифицированные платформы показывают, что у них в сравнении с существующими изделиями-аналогами будут на 20% увеличены ресурс и надежность. Сейчас ведется активная работа «по созданию перспективных образцов техники номенклатуры материально-технического обеспечения (МТО)», передает ТАСС.

Булгаков отметил, что современная техника с повышенной грузоподъемностью значительно увеличит мобильность вооруженных сил. Уже сейчас грузоподъемность автомобильной техники выросла в 1,3 раза, судов обеспечения - в 1,4 раза. Кроме того, с 2012-го по 2016 год более 7,5 тысяч военных автомобилей МТО были оборудованы системой ГЛОНАСС.

Кроме того, в состав военных округов в течение 2015-2016 годов были включены два отдельных ремонтно-эвакуационных полка и пять технических ракетных баз для создания окружных комплектов сил и средств технического обеспечения.