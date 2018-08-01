2018-08-01T06:02:40+03:00
Политика

Госдеп: США надеются на изменение поведения Ирана

Вашингтон готов провести с Тегераном переговоры без предварительных условий
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель Госдепартамента Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента Хезер НауэртФото: REUTERS
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Власти США рассчитывают, что Иран изменит свою линию поведения. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы готовы сесть за стол переговоров с Ираном и обсудить будущее этой страны... Мы надеемся, что их поведение изменится», - сказала она.

Она напомнила, что ранее президент США Дональд Трамп говорил о готовности начать переговоры с Тегераном без предварительных условий. Его позицию позднее поддержал госсекретарь Майкл Помпео.

По словам Науэрт, пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров с иранским правительством. Однако власти США и остальных стран надеются, что Исламская Республика «изменит свое поведение», передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, в рамках которого Иран существенно ограничил параметры своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций. Он подписал меморандум о восстановлении и введение новых санкций в отношении Тегерана.

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