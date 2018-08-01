2018-08-01T07:08:46+03:00
Экономика

Минфин США продлил сроки завершения операций с акциями En+ и «РусАл»

Американские инвесторы должны избавиться от ценных бумаг и долговых инструментов до 23 октября 2018 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Для американских держателей продлили срок завершения операций по акциям "Русал". Фото: Станислав КрасильниковДля американских держателей продлили срок завершения операций по акциям "Русал". Фото: Станислав КрасильниковФото: ТАСС
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Надзорное подразделение Минфина США продлило для инвесторов срок завершения операций с акциями компаний En+ Group, «РусАла» и группы «ГАЗ» до 23 октября 2018 года. Об этом говорится в новой лицензии, опубликованной на сайте ведомства.

До этой даты американские держатели ценных бумаг и долговых инструментов компаний должны от них избавиться. Ранее Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов (OFAC) крайним сроком установило 5 августа.

Решение о продлении позволит не прекращать операции с депозитарными расписками на акции En+, передает Интерфакс.

Как сообщал сайт «КП»,20 июля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что российская алюминиевая компания «Русал» представила его ведомству план своего исключения из санкционных списков. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы оставить компанию в бизнесе.

Напомним, 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкций против ряда российских должностных лиц, крупнейших предпринимателей и компаний, в числе которых оказался бизнесмен Олег Дерипаска. В результате в «черный список» попали сразу несколько компаний, связанных с ним

Изначально Минфин предписал инвесторам распрощаться с акциями до 7 мая. Затем этот период был продлен до 6 июня, потом до 5 августа.

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