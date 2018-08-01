Погода в Москве на 1 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла

1 Авг. 07:10 2018-08-01T07:10:39+03:00

В среду в Москве ожидается до 29 градусов тепла Фото: Иван МАКЕЕВ

Метеорологи обещают малооблачную погоду в Москве на 1 августа 2018 года

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Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в Москве на среду, 1 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от 27 до 29 градусов тепла. Днем малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на четверг, 2 августа, температура воздуха составит от 15 до 17 градусов со знаком «плюс», днем — +28 до +30 градусов. Днем малооблачно, без дождей. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 3 августа, температура воздуха составит 15...17 градусов тепла. Днем — от 28 до 30 градусов выше нуля, малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, на этой неделе в Москве установилась идеальная летняя погода: жарко, но без аномалий и температурных рекордов. По прогнозам специалистов, в первые дни августа лето продолжит радовать жителей столицы.