Смертность от жары может вырасти почти в шесть раз за 60 лет
Учёные из австралийского Университета Монаша выяснили, что смертность от жары в мире может увеличиться почти в шесть раз к 2080 году. Они создали компьютерную программу, смоделировавшую будущие изменения климата. С учётом имеющихся сведений было прогнозировано количество летальных исходов, вызванных глобальным потеплением для 20 стран на период с 2031 по 2080 годы.
«Поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами», — заявил автор исследования Юймин Го.
Отмечается, что больше всего от жары пострадают жители тропических стран с высокой плотностью населения.
«Если мы не сумеем замедлить процесс изменения климата, то смертность от экстремально жаркой погоды увеличится. Особенно это касается стран, расположенных в районе экватора», — уточнил ученый.
В финале своей научной работы австралийские специалисты предложили снижать негативные последствия глобального потепления и рекордных температур. Прежде всего, власти стран из зоны риска должны расширить площадь зелёных зон в городах и обеспечить население комфортным жильём. Кроме того, все люди должны получить постоянный доступ к питьевой воде, пишет RT.
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