"Барселона" проиграла "Роме" в матче Международного кубка чемпионов 2:4

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-01T07:41:59+03:00

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В США прошел очередной матч Международного кубка чемпионов. "Барселона" играла против итальянской "Ромы" и уступила со счетом 2:4.

На 6-й минуте первый гол в матче забил Рафинья, выведя "Барсу" вперед 1:0. Но затем на 35-й минуте Стефан Эль-Шаарави сделал счет равным. На 49-й бразильский новичок "Барселоны" Малком вновь вывел каталонцев вперед - 2:1. Однако в конце поединка три гола влетели в ворота испанского клуба.

На 78-й минуте отличился Алессандро Флоренци, на 83-й - Брайан Кристанте, на 85-й с пенальти Диего Перотти. "Рома" одержала победу со счетом 4:2.

Матчи Международного кубка чемпионов с участием ведущих команд мира проходят в ряде стран, большая часть из поединков - в США. Но также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.