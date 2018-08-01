Перед убийством российских журналистов в Центральной Африке на них напали 10 боевиков

СЕГОДНЯ 07:59 2018-08-01T08:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На российских журналистов в Центральноафриканской республике из засады напали 10 боевиков, говоривших на арабском языке. Об этом сообщил сотрудник муниципалитета города Сибю (Сибута) Марселин Йойо.

По его словам, съемочная группа выехала из города около 19.00 по местному времени. Силы безопасности страны уговаривали журналистов не покидать Сибю после захода солнца. Вооруженный отряд боевиков напал на россиян в 23 километрах от города.

«На них напали около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — отметил Йойо.

О том, что произошло с российскими журналистами, рассказал местный водитель, который отвозил группу к месту съемок. Он выжил во время нападения и сумел сбежать. По его словам, боевики обстреляли машину из кустов, а затем напали. Россияне погибли на месте, передает Associated Press.

Как ранее сообщал сайт «КП», публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали в ЦАР документальный фильм. В ночь на 31 июля недалеко от города Сибю обстреляли их из автоматов. Позже МИД РФ подтвердил, что погибшие действительно являлись российскими гражданами.