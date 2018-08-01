2018-08-01T08:49:19+03:00
Происшествия

Перед убийством российских журналистов в Центральной Африке на них напали 10 боевиков

Выживший водитель съемочной группы рассказал, кто убил журналистов в Центральноафриканской республике
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Столица Центральноафриканской республики БангиСтолица Центральноафриканской республики БангиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На российских журналистов в Центральноафриканской республике из засады напали 10 боевиков, говоривших на арабском языке. Об этом сообщил сотрудник муниципалитета города Сибю (Сибута) Марселин Йойо.

По его словам, съемочная группа выехала из города около 19.00 по местному времени. Силы безопасности страны уговаривали журналистов не покидать Сибю после захода солнца. Вооруженный отряд боевиков напал на россиян в 23 километрах от города.

«На них напали около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — отметил Йойо.

О том, что произошло с российскими журналистами, рассказал местный водитель, который отвозил группу к месту съемок. Он выжил во время нападения и сумел сбежать. По его словам, боевики обстреляли машину из кустов, а затем напали. Россияне погибли на месте, передает Associated Press.

Как ранее сообщал сайт «КП», публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали в ЦАР документальный фильм. В ночь на 31 июля недалеко от города Сибю обстреляли их из автоматов. Позже МИД РФ подтвердил, что погибшие действительно являлись российскими гражданами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтруд предлагает вывести самозанятых граждан из-под трудового законодательства
Трамп: мы уже начали строительство стены на границе с Мексикой
В интернете появилось видео с места падения самолета в Мексике
США могут увеличить пошлины до 25% на импорт китайских товаров
"Барселона" проиграла "Роме" в матче Международного кубка чемпионов 2:4
Смертность от жары может вырасти почти в шесть раз за 60 лет
Погода в Москве на 1 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Минфин США продлил сроки завершения операций с акциями En+ и «РусАл»
Стала известна причина крушения самолета в Мексике
В США суд запретил печатать оружие на 3D-принтерах
Госдеп: США надеются на изменение поведения Ирана
Лукашенко впервые после слухов об «инсульте» появился на публике
Бронетехника на платформах «Армата» и «Бумеранг» будет надежнее предшественников
Суд Москвы арестовал двух сотрудников ФСБ по обвинению в мошенничестве
В США испытание межконтинентальной ракеты прошло неудачно
В Мексике аэропорт Дуранго закрыт после крушения самолета
В Перу 23 человек пострадали при столкновении двух поездов
В крушении пассажирского самолета в Мексике никто не погиб
Посольство РФ: У Москвы накопилось много вопросов о работе лаборатории в Портон-Дауне
В Мексике разбился самолет с пассажирами на борту
Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы