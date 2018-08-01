СЕГОДНЯ 08:07 2018-08-01T08:07:17+03:00

На борту лайнера находились 103 человека, никто из них не погиб [видео]

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В среду, 1 августа, в интернете появилось видео с места падения самолета в Мексике.

Напомним, ранее стало известно, что сразу после взлета произошла авария пассажирского лайнера Embraer 190, принадлежащего мексиканской авиакомпании Aeromexico.

Видеокадры публикует местный телеканал Noticas Mexico TV. На борту самолета было 103 человека, никто из них не погиб в результате катастрофы.

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Самолет следовал маршрутом из города Дуранго в столицу страны Мехико. Взлет оказался затрудненным из-за бури и сильного ветра, в связи с этим командир экипажа попытался остановить взлет. Лайнер приземлился выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого начался пожар, что большинство пассажиров и членов экипажа смогли самостоятельно выбраться из самолета. Лайнер Embraer 190 находился в эксплуатации около 10 лет.