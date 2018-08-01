2018-08-01T08:07:17+03:00
Происшествия

В интернете появилось видео с места падения самолета в Мексике

На борту лайнера находились 103 человека, никто из них не погиб [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Мексике потерпел крушение пассажирский самолет, никто не погибВ Мексике потерпел крушение пассажирский самолет, никто не погибФото: REUTERS
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В среду, 1 августа, в интернете появилось видео с места падения самолета в Мексике.

Напомним, ранее стало известно, что сразу после взлета произошла авария пассажирского лайнера Embraer 190, принадлежащего мексиканской авиакомпании Aeromexico.

Видеокадры публикует местный телеканал Noticas Mexico TV. На борту самолета было 103 человека, никто из них не погиб в результате катастрофы.

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Самолёт потерпел крушение в Мексике
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Самолет следовал маршрутом из города Дуранго в столицу страны Мехико. Взлет оказался затрудненным из-за бури и сильного ветра, в связи с этим командир экипажа попытался остановить взлет. Лайнер приземлился выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого начался пожар, что большинство пассажиров и членов экипажа смогли самостоятельно выбраться из самолета. Лайнер Embraer 190 находился в эксплуатации около 10 лет.

Крушение лайнера в Мексике.Самолет рухнул сразу после взлета

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