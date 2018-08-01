Минздрав назвал регионы, где зафиксировано больше и меньше всего болезней

СЕГОДНЯ 10:06 2018-08-01T10:06:39+03:00

В среднем по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 болезней на 100 тысяч населения Фото: Андрей КОПАЛОВ

За прошлый год самым «больным» оказался Алтайский край, а самой «здоровой» Кабардино-Балкария

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Министерство здравоохранения назвало регионы страны, где зафиксировано больше и меньше всего болезней среди населения.

По данным за прошлый год больше всего болезней было зарегистрировано в Алтайском крае, где на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания. На второй строчке среди «больных» регионов оказался Санкт-Петербург с 236 874,7 заболевших на 100 тысяч жителей, третье место занял Ненецкий АО (230 700,8), четвертое - Карелия (230 371,7), пятое - Республика Коми (230 230,4).

Меньше всего болезней было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии - 95 473,8 на 100 тысяч жителей, в Чечне 112 108,9 болезней, в Курской области 115 123,6 болезней. Также среди «здоровых» регионов Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).

В среднем же в 2017 году в России было зафиксировано 161 776 болезней на 100 тысяч населения, передает RT.