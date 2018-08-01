Мэр Лос-Анджелеса рассказал о последствиях «бессмысленной» торговой войны с Китаем

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-01T10:13:56+03:00

По мнению Эрика Гарсети, экономические трения между странами могут обернуться 20% снижением грузооборота двух ключевых портов Калифорнии, падением зарплат и сокращением рабочих мест

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Экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и упасть до 0-1% по итогам года из-за «бессмысленной» торговой войны между США и Китаем. Такое мнение выразил мэр города Эрик Гарсети, посетивший с визитом Гонконг.

По его словам, экономические трения между странами обернутся 20% падением грузооборота двух крупнейших портов Калифорнии — в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич. Вместе они образуют крупнейший в США портовый район, который является важнейшим звеном в цепочке поставок китайским товаров на американский рынок.

По оценке градоначальника, своих рабочих мест могут лишиться до 200 тысяч человек.

«Мы вполне можем столкнуться с потерей рабочих мест и часов, сокращением зарплат. Люди испытают реальное воздействие. Некоторые семьи не смогут кормить детей, поскольку будут трудиться меньшее количество часов в порту. Не слишком много денег будут приносить домой и строительные рабочие», - цитирует Гарсети издание South China Morning Post.

По его словам, негативные последствия торговой войны и повышения цен на китайскую сталь уже негативно влияют на строительную сферу мегаполиса. Из-за этого власти Лос-Анджелеса были вынуждены отложить планы по строительству 15 новых линий рельсового и автобусного транспорта.

Напомним, в июле власти США установили 25% пошлину на ряд импортных китайских товаров. Общая сумма сборов составит 50 млрд долларов. В Белом доме эти действия объяснили «недобросовестной» торговой практикой, к которой прибегает КНР.

В ответ Китай предпринял симметричные меры в отношении 659 импортных американских товаров. Кроме того, 1 августа стало известно, что американские власти планируют дополнительно обложить товары из КНР пошлинами на общую сумму 200 млрд долларов.