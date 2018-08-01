2018-08-01T11:00:17+03:00
Общество

Российские дети от 5 до 18 лет получат сертификаты на дополнительное образование

Выбрать курс или секцию можно будет самостоятельно, а в процессе обучения сменить направление на любое другое
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Министр просвещения Ольга ВасильеваМинистр просвещения Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России вводятся специальные сертификаты на дополнительное образование для детей от 5 до 18 лет. Выбрать себе курс можно самостоятельно в личном кабинете на портале дополнительного образования, а в процессе обучения и вовсе сменить направление обучение на любой из предложенных вариантов. Сертификат оплачивает занятия в спортивных школах, школа искусств, кружках, различных секциях.

Реализация российского ноухау происходит в рамках нацпроекта «Образование», и уже девять регионов страны приняли участие в его воплощении в жизнь. А вот учебные учреждения в Европе относятся к творческому развитию детей по-другому: все дополнительные занятия проходят наряду с обычными и в некоторых странах считаются обязательными для посещения.

Школы также получат разрешение на использование сил специалистов из других сфер — студентов, аспирантов, в том числе не имеющих педагогического образования.

«В основе системы персонифицированного финансирования лежат принципы равного и свободного доступа детей к получению сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам», — рассказала министр просвещения Ольга Васильева Известиям.

Напомним, ранее Ольга Васильева дала большое интервью радио "Комсомольская правда", его текст можно прочитать на сайте kp.ru.

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