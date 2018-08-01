Убийство российских журналистов в ЦАР: В нападении подозревают боевиков движения «Селека»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-01T11:14:49+03:00

По данным Республиканского радио, ответственность за убийство российских журналистов в ЦАР может лежать на мусульманских повстанцах

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Ответственность за убийство российских журналистов в ЦАР может лежать на боевиках повстанческого мусульманского движения «Селека».

Трое россиян с журналистскими удостоверениями были убиты 30 июля примерно в 19:24 по местному времени (21:24 мск) недалеко от населенного пункта Сибю. Накануне посольство РФ в Банги сообщило, что по найденным документам погибшие опознаны как журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

«Их тела были обнаружены утром во вторник сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНЮСКА) в нескольких километрах к северу от Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека». Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги», - сообщило Республиканское радио со ссылкой на источник во властных структурах ЦАР.

По данным радио, полученным от официальных представителей властей, россияне прибыли в Банги 27 июля и в понедельник отправились на джипе на север страны для съемок репортажей в полевых условиях. Их сопровождал водитель — гражданин ЦАР. В последний раз журналистов видели живыми на блокпосту на выезде из города Сибю.

«На блокпосту у выезда из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться», - сообщило Республиканское радио.

Примерно в 24 км от Сибю, между деревнями Кене и Клаку, на автомобиль с журналистами напали до 10 боевиков в чалмах, которые говорили исключительно на арабском. Россияне были убиты на месте, водителю удалось спастись.

Напомним, обстановка в ЦАР остается остается напряженной с 2013 года на фоне продолжающегося противостояния мусульман-северян из «Селеки» и отрядов христианского ополчения «Анти-балака».