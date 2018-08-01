В Сирии откроется первая русская школа

СЕГОДНЯ 11:38 2018-08-01T11:38:52+03:00

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Сирийские дети все чаще хотят получать высшее образование в России, в связи с чем планируется открытие первой русской школы в Дамаске уже в конце сентября. В последние годы квота для сирийцев, которые хотят обучаться в России, выросла с 200 до 500 бюджетных мест, но даже подобное увеличение оказалось недостаточным. Список сирийских абитуриентов превысил предложенную квоту в 4 раза, в то время как на их родине параллельно изучают русский язык более 12 тысяч граждан страны, многие еще с 7 класса как второй иностранный. Впервые в программу его включили в 2014 году, тогда русский стал постепенно вытеснять лидирующий до этого времени французский язык.

«Это будет первая русская школа на Ближнем Востоке за последние сто лет. Ожидаем, что на открытии будут присутствовать члены сирийского правительства и президент страны. В планах — открытие такой же школы в Ливане, на данный момент мы находимся на стадии переговоров», — рассказал "Известиям" Рамиль Байтемиров, представитель Императорского православного палестинского общества.