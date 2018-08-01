2018-08-01T11:46:14+03:00
Политика

Лаврентьев исключил проведение полномасштабной военной операции в Идлибе

Россия выразила готовность оказать помощь сирийской вооруженной оппозиции в ликвидации террористов Джебхат ан-Нусры*
Денис СУХОВ
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Лаврентьев исключил проведение полномасштабной военной операции в ИдлибеЛаврентьев исключил проведение полномасштабной военной операции в ИдлибеФото: Александр КОЦ
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В настоящее время присутствие боевиков террористических организаций сохраняется в трех сирийских регионах — в провинции Идлиб, в лагере «Рукбан» у населенного пункта Ат-Танф, и на подконтрольных курдам территориях близ на границе арабской республики с Ираком.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, отметив, что в указанных районах требуется «плотная работа» правительственных войск по нейтрализации боевиков.

При этом спецпредставитель исключил возможность проведения полномасштабной войсковой операции в провинции Идлиб.

«Ни о какой пока операции, широкомасштабном наступлении в Идлибе речь не идет и не может быть», - подчеркнул Лаврентьев.

В данном случае российская сторона солидарна с турецкими партнерами в том, что проблему присутствия в Идлибе боевиков Джебхат ан-Нусры* следует решать силами местной вооруженной оппозиции.

«Мы призвали умеренную оппозицию активнее взаимодействовать с турецкими партнерами, с нами в том, чтобы добиться того, чтобы эту проблему решить...Если умеренной оппозиции удастся предпринять какие-то конкретные меры против боевиков и справиться с этой задачей самостоятельно — ради бога, мы готовы. Если нужна наша помощь — мы готовы её оказать, мы об этом открыто говорили представителям оппозиции», - добавил Лаврентьев.

Спецпредставитель РФ также отметил, что некоторая часть отрядов оппозиции уже интегрирована в сирийскую армию, в том числе в элитную Четвертую танковую дивизию Республиканской гвардии, в которой сражаются 400 бывших боевиков.

«Они уже интегрированы в сирийскую армию, выступают в составе более крупных подразделений. Есть отдельная бригада, так называемая бригада Ахмеда, она оказала большую помощь сирийским правительственным войскам и интегрирована в сирийскую армию и считается ее частью», - уточнил дипломат.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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