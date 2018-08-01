2018-08-01T12:03:49+03:00
Политика

Российский разведчик установил рекорд на АрМИ-2018

Военнослужащий быстрее всех преодолел маршрут на БМП
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российская команда установила рекорд на АрМИ-2018Российская команда установила рекорд на АрМИ-2018
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Российский механик-водитель БМП установил рекорд Армейских международных игр, показав лучше время прохождения сложного маршрута. Это произошло во время второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018».

В ходе испытания военным из восьми стран предстояло преодолеть маршрут длиной семь с половиной километров. Эта дистанция включает в себя сразу 15 препятствий. По ходу движения водителям машин необходимо преодолеть водную преграду, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров.

Кроме того военнослужащие продемонстрировали навыки вождения БМП в упражнениях по развороту машины на 90 градусов и проходу между столбами на спусках и подъемах. Вся трасса расположена в сложных условиях местности.

Разведчику из России удалось пройти всю дистанцию за 12 минут 58 секунд, что на 32 секунды лучше прошлогоднего результата российской команды, передает сайт телеканала «Звезда».

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