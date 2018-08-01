2018-08-01T12:23:04+03:00
Общество

Ограничение времени нахождения перед компьютером и отсутствие еды рядом может спасти от компьютерной зависимости

Родителям советуют заключать с детьми договоры, в которых будут прописываться по пунктам все правила и поощрения за их исполнение
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Родителям предложили ограничить компьютерные игры детей тремя часамиРодителям предложили ограничить компьютерные игры детей тремя часамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минпросвещение советует родителям ограничивать время препровождения подростка за компьютером до 3 часов в день и не давать ему есть перед монитором, чтобы у ребенка не развилась компьютерная зависимость. Также родителям советуют заключить письменный договор с детьми, в котором будут указаны правила пользования различными гаджетами и интернетом. Поставив свою подпись, ребенок обязуется исполнять все пункты и требования, указанные его членами семьи. Однако, как отмечают эксперты, просто запретить — недостаточно, ведь школьники сейчас способны обойти многие запреты. Для того, чтобы ребенок не захотел возвращаться в виртуальный мир, необходимо сделать его жизнь насыщенной и интересной в реальной жизни.

Также психологи считают, что заключение договоров может действовать не на всех детей: те подростки, у которых либо нет друзей вовсе, либо все они находятся в режиме онлайн, скорее предпочтут проводить время перед экраном компьютера или смартфона.

Кроме того, директор столичного Центра образования №109 Евгений Ямбург отмечает "Известиям", что родители иногда сами виноваты в развитии компьютерной зависимости у их детей. Плачущему ребенку часто дают в руки планшет или телефон, чтобы он отвлекся и перестал лить слезы — итогом становится зависимость от гаджетов еще с глубоко детства. Для того, чтобы подросток сам смог отказаться от социальных сетей и игр, нужно повышать его культурный уровень, а не бездумно запрещать все и сразу, считает Ямбург.

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