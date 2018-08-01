Полиция продолжает искать убийцу ученого из Калифорнии, застреленного в палатке с двумя детьми

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-01T12:52:55+03:00

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35-летний Тристан Бодетт работал в фармацевтической лаборатории Allergan и воспитывал маленьких дочек двух и четырёх лет. Летом семья часто выбиралась на природу, считая кемпинг одним из самых безопасных видов досуга. Жена Тристана Ву Бодетт не смогла присоединиться к последнему выезду в парк Малибу-Крик, осталась на работе.

22 июня примерно в 4.45 утра редкие посетители парка услышали несколько выстрелов, полиция прибыла на место и вскоре нашла тело учёного. Мотивы преступления до сих пор неизвестны. При этом полиции предстоит установить, есть ли связь между этим убийством и другими случаями стрельбы в парках. В ноябре 2016 года молодой человек спал недалеко от основного кемпинга и был ранен в руку дробью, заметить, откуда был выстрел, ему не удалось.А в январе 2017 года женщина, спавшая в автомобиле, услышала громкий выстрел, а позже нашла в машине отверстия от пуль.

Сейчас в парке активно проводится расследование и убийства Бодетта, и остальных нападений, но пока что полиции не удалось ни связать между собой эти преступления, ни получить ответ на вопрос, кому нужна была смерть учёного. Награду за помощь в поимке преступника увеличивали уже несколько раз, сейчас она равна 30 тысячам долларов.