СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-01T12:15:32+03:00

За 2017 год количество утечек данных пользователей на криптовалютных биржах выросло на 369% в сравнении с предыдущим годом

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США, Россия и Китай стали лидерами по числу жертв кибератак на криптовалютные биржи. За 2017 год количество утечек данных пользователей на таких биржах выросло на 369% в сравнении с предыдущим годом. В январе текущего года этот показатель увеличился на 689% по сравнению со аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания в сфере расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB.

"Все это сигнализирует о том, что рассматриваемая отрасль еще не готова защищать себя и своих пользователей", - отмечает глава департамента специальных проектов компании Group-IB Руслан Юсуфов.

По данным компании, задействованная хакерами инфраструктура в основном базируется в США (56,1%), Нидерландах (21,5%), на Украине (4,3%) и в России (3,2%). Рост числа кабератак на криптовалютные биржи связан с увеличением количества вредоносных программ у злоумышленников, повышением интереса хакеров к криптовалютам и блокчейн-индустрии, а также с пренебрежением пользователями правил безопасности, передает ТАСС.