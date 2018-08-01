2018-08-01T12:15:32+03:00
Экономика

США, Россия и Китай стали лидерами по числу жертв кибератак на криптовалютные биржи

За 2017 год количество утечек данных пользователей на криптовалютных биржах выросло на 369% в сравнении с предыдущим годом
Екатерина БОЛГОВА
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Эксперты сообщили о росте утечек данных пользователей с криптобиржЭксперты сообщили о росте утечек данных пользователей с криптобиржФото: REUTERS
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США, Россия и Китай стали лидерами по числу жертв кибератак на криптовалютные биржи. За 2017 год количество утечек данных пользователей на таких биржах выросло на 369% в сравнении с предыдущим годом. В январе текущего года этот показатель увеличился на 689% по сравнению со аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания в сфере расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB.

"Все это сигнализирует о том, что рассматриваемая отрасль еще не готова защищать себя и своих пользователей", - отмечает глава департамента специальных проектов компании Group-IB Руслан Юсуфов.

По данным компании, задействованная хакерами инфраструктура в основном базируется в США (56,1%), Нидерландах (21,5%), на Украине (4,3%) и в России (3,2%). Рост числа кабератак на криптовалютные биржи связан с увеличением количества вредоносных программ у злоумышленников, повышением интереса хакеров к криптовалютам и блокчейн-индустрии, а также с пренебрежением пользователями правил безопасности, передает ТАСС.

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