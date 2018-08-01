2018-08-01T12:28:45+03:00
Происшествия

В МИД РФ заявили, что убитые российские журналисты приехали в ЦАР как туристы

Накануне стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты приехали в страну под видом туристов.

«Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический. Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, при россиянах были найдены «редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные».

По словам Захаровой, тела убитых доставят на родину в ближайшее время.

«Посольство, учитывая экстраординарную ситуацию, нашло спонсоров, которые помогают финансировать транспортировку», — заявила дипломат.

Напомним, накануне сайт kp.ru сообщал, что в ЦАР погибли трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Позже стало известно, что причиной убийства журналистов могло стать ограбление. Власти ЦАР заявили, что причастными к убийству россиян могут быть боевики мусульманской коалиции «Селека».

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