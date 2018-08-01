В МИД РФ заявили, что убитые российские журналисты приехали в ЦАР как туристы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты приехали в страну под видом туристов.
«Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический. Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она отметила, при россиянах были найдены «редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные».
По словам Захаровой, тела убитых доставят на родину в ближайшее время.
«Посольство, учитывая экстраординарную ситуацию, нашло спонсоров, которые помогают финансировать транспортировку», — заявила дипломат.
Напомним, накануне сайт kp.ru сообщал, что в ЦАР погибли трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Позже стало известно, что причиной убийства журналистов могло стать ограбление. Власти ЦАР заявили, что причастными к убийству россиян могут быть боевики мусульманской коалиции «Селека».
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