Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-01T12:35:44+03:00

Основатель Wikileaks выбрал адвоката, который будет вести от его имени переговоры с британскими властями

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Основатель Wikileaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж готовится покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он получил убежище еще в 2012 году. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем, вызванные многолетней изоляцией.

По данным агентства Bloomberg, в последнее время состояние 47-летнего Ассанжа значительно ухудшилось и в ближайшее время он должен будет покинуть посольство латиноамериканской страны.

В свою очередь газета El Universo сообщила со ссылкой на главу МИД Эквадора Хосе Валенсию, что Ассанжа попросили выбрать адвоката, который будет представлять его интересы на переговорах с британскими властями. Основатель Wikileaks положительно ответил на эту просьбу.

«Мы попросили его выбрать одного адвоката, поскольку Эквадору сложно одновременно вести дела сразу с двумя-тремя группами юридических представителе», - заявил Валенсия.

Отмечается, что выбранный Ассанжем представитель уже изложил эквадорским дипломатам свое видение ситуации и готовится установить «точки соприкосновения» с властями Великобритании.

В минувшую пятницу стало известно о переговорах между Великобританией и Эквадором относительно дальнейшей судьбы Ассанжа. В настоящее время Кито пытается добиться от Лондона гарантий, что в случае выхода с территории посольства жизнь основателя Wikileaks не будет подвергнута опасности.

Напомним, Ассанж является основателем проекта Wikileaks, который известен публикациями секретных документов Госдепартамента США и американских спецслужб.

В 2012 году власти Швеции объявили Ассанжа в международный розыск по делу о сексуальном насилии. Журналиста задержали в Лондоне, однако суд выпустил его под залог до принятия решения об экстрадиции.

В итоге Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, так как опасался, что в случае экстрадиции Швеция передаст его американской стороне — за разглашение государственной тайны в США австралийцу грозит 35-летний срок заключения или смертная казнь.

На данный момент Стокгольм уже закрыл дело против Ассанжа, однако у британской полиции есть действующий ордер на арест журналиста за неявку в суд.