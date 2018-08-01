Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем
Основатель Wikileaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж готовится покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он получил убежище еще в 2012 году. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем, вызванные многолетней изоляцией.
По данным агентства Bloomberg, в последнее время состояние 47-летнего Ассанжа значительно ухудшилось и в ближайшее время он должен будет покинуть посольство латиноамериканской страны.
В свою очередь газета El Universo сообщила со ссылкой на главу МИД Эквадора Хосе Валенсию, что Ассанжа попросили выбрать адвоката, который будет представлять его интересы на переговорах с британскими властями. Основатель Wikileaks положительно ответил на эту просьбу.
«Мы попросили его выбрать одного адвоката, поскольку Эквадору сложно одновременно вести дела сразу с двумя-тремя группами юридических представителе», - заявил Валенсия.
Отмечается, что выбранный Ассанжем представитель уже изложил эквадорским дипломатам свое видение ситуации и готовится установить «точки соприкосновения» с властями Великобритании.
В минувшую пятницу стало известно о переговорах между Великобританией и Эквадором относительно дальнейшей судьбы Ассанжа. В настоящее время Кито пытается добиться от Лондона гарантий, что в случае выхода с территории посольства жизнь основателя Wikileaks не будет подвергнута опасности.
Напомним, Ассанж является основателем проекта Wikileaks, который известен публикациями секретных документов Госдепартамента США и американских спецслужб.
В 2012 году власти Швеции объявили Ассанжа в международный розыск по делу о сексуальном насилии. Журналиста задержали в Лондоне, однако суд выпустил его под залог до принятия решения об экстрадиции.
В итоге Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, так как опасался, что в случае экстрадиции Швеция передаст его американской стороне — за разглашение государственной тайны в США австралийцу грозит 35-летний срок заключения или смертная казнь.
На данный момент Стокгольм уже закрыл дело против Ассанжа, однако у британской полиции есть действующий ордер на арест журналиста за неявку в суд.