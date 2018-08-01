Суд оштрафовал Тимати на 20 тысяч рублей за шоу на крыше внедорожника в центре Москвы

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-01T12:43:17+03:00

Свою вину артист не признал, считая, что его машина не блокировала проезд транспорта

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В среду, 1 августа, Тверской суд оштрафовал рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) на 20 тысяч рублей за импровизированное шоу на крыше внедорожника в центре Москвы, который заблокировал движение транспорта.

Артист был признан виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). При этом сам он свою вину не признал, считая, что его автомобиль не блокировал проезд транспорта.

"Мы не создавали препятствий для окружающих, ущерб тоже никому причинен не был. Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали", - сказал Тимати.

Также аналогичное дело будет рассмотрено судом в отношении певца Егора Крида, который участвовал в импровизированном концерте вместе с Тимати. Указанная статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, импровизированное шоу Тимати и Крида состоялось вечером 20 июня на Большой Дмитровке в центре столицы.