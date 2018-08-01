2018-08-01T12:43:17+03:00
Звезды

Суд оштрафовал Тимати на 20 тысяч рублей за шоу на крыше внедорожника в центре Москвы

Свою вину артист не признал, считая, что его машина не блокировала проезд транспорта
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Рэп-исполнитель ТиматиРэп-исполнитель ТиматиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 1 августа, Тверской суд оштрафовал рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) на 20 тысяч рублей за импровизированное шоу на крыше внедорожника в центре Москвы, который заблокировал движение транспорта.

Артист был признан виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). При этом сам он свою вину не признал, считая, что его автомобиль не блокировал проезд транспорта.

"Мы не создавали препятствий для окружающих, ущерб тоже никому причинен не был. Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали", - сказал Тимати.

Также аналогичное дело будет рассмотрено судом в отношении певца Егора Крида, который участвовал в импровизированном концерте вместе с Тимати. Указанная статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, импровизированное шоу Тимати и Крида состоялось вечером 20 июня на Большой Дмитровке в центре столицы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще 10 муниципалитетов присоединятся к проекту «Летний кинотеатр» в августе
Власти Китая пообещали ответить США на возможные новые торговые ограничения
В 2019 году введут уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Экологический сбор заменят налогом
С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Китайская Huawei обошла Apple по объему продаж смартфонов в мире
Полиция продолжает искать убийцу ученого из Калифорнии, застреленного в палатке с двумя детьми
Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем
В МИД РФ заявили, что убитые российские журналисты приехали в ЦАР как туристы
Ограничение времени нахождения перед компьютером и отсутствие еды рядом может спасти от компьютерной зависимости
США, Россия и Китай стали лидерами по числу жертв кибератак на криптовалютные биржи
Борисов: Гособоронзаказ для ВМФ может быть сорван по итогам 2018 года
Российский разведчик установил рекорд на АрМИ-2018
В Швеции из собора похитили королевские регалии
Лаврентьев исключил проведение полномасштабной военной операции в Идлибе
В Сирии откроется первая русская школа
В Сирии две сотни боевиков согласились выехать в зону деэскалации
Убийство российских журналистов в ЦАР: В нападении подозревают боевиков движения «Селека»
Российские дети от 5 до 18 лет получат сертификаты на дополнительное образование
Замглавы Минобороны РФ: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники в войсках
Госдеп выдал разрешение на продажу Дании 46 ракет-перехватчиков
Мэр Лос-Анджелеса рассказал о последствиях «бессмысленной» торговой войны с Китаем
Минздрав назвал регионы, где зафиксировано больше и меньше всего болезней
Белый дом запросил «рекордные» $15 млрд на обеспечение кибербезопасности
В российских школах могут пересмотреть пятибалльную систему оценок
Минтруд предлагает вывести самозанятых граждан из-под трудового законодательства
Трамп: мы уже начали строительство стены на границе с Мексикой