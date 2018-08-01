В 2019 году введут уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-01T13:13:05+03:00

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Водители, которые скрываются от ответственности с места аварии, повлекшей тяжкие последствия, в следующем году будут попадать под уголовную статью. В МВД России пояснили,что сейчас водитель, попавший в ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но оставивший место столкновения, может таким образом уклониться от медицинского освидетельствования. Признать, что участник дорожно-транспортного происшествия был пьян или находился под действием наркотиков, уже будет нельзя.

Изменения в частях 2,4 и 6 264 статьи УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) исключат эту лазейку в законодательстве. В соответствии с требованиями Конституционного суда РФ эти изменения вступят в силу не позднее, чем через год после вступления постановления в законную силу, в срок до 25 апреля 2019 года.

Ранее разработчики поправки отмечали, что закрепление в уголовном законе обязанности водителя оставаться на месте аварии направлено на защиту интересов каждого участника дорожного движения. Кроме того, сам факт ДТП порождает взаимные обязательства, которые необходимо выполнять.

Сейчас законопроект согласуют в МВД, дальше его в установленном порядке отправят на рассмотрение в государственные органы.