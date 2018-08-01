С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-01T13:45:42+03:00

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Пенсионный фонд России (ПФР) выделил 10,7 млрд рублей на перерасчет пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, которая произошла с 1 августа 2018 года.

"Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля", - заявили в пресс-службе ПФР, передает ТАСС.

Напомним, ранее Пенсионный фонд провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров, работавших в прошлом году. Их выплаты будут повышены с 1 августа. Корректировка коснулась всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы. Перерасчет таких пенсий происходит не на какой-то процент, а индивидуально в зависимости от размера заработной платы пенсионера.

В августе прошлого года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в предыдущем году.