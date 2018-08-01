Еще 10 муниципалитетов присоединятся к проекту «Летний кинотеатр» в августе

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-01T13:42:27+03:00

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В Подмосковье еще десять муниципалитетов начнут показывать фильмы в кинотеатрах под открытым небом. Несколько парков планируют присоединиться к проекту «Летний кинотеатр», которая действует в регионе.

Отмечается, что сеансы на свежем воздухе будут проходить Дубне, Можайске, Мытищах, Рошале, Рузе, Серпухове, Чехове, Шаховской, Электростале и Щелковском районе. Кроме того в августе жителей и гостей Подмосковья ждут творческая встреча с актером Алексеем Чадовым, концерт Ноны Гришаевой, «Ночь кино», а также показы фильмов «Чемпион» и «Мужчина с гарантией».

Добавим, что в июле в открытых кинотеатрах региона прошло порядка 80 показов. Просмотры фильмов под открытым небом посетили около 15 тысяч человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что с 1 августа кинотеатры под открытым небом начали работать и в Москве. Бесплатно посмотреть фильмы на свежем воздухе можно на 30 городских площадках. Сеансы проходят с 11 утра до 22:00.