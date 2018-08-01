2018-08-01T14:05:55+03:00
Общество

Старшеклассников и колледжан ожидают изменения в учебном процессе и экзаменах

Планируется введение 12-балльной системы оценок и нового экзамена в ЕГЭ
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В ЕГЭ появится возможность сдачи китайского языкаВ ЕГЭ появится возможность сдачи китайского языкаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В 2018-ом году старшеклассники и колледжане столкнутся с трудностями: ожидается на четверть сокращение списка олимпиад, по которым можно поступить в вуз, пятибалльная система заменится многобалльной, а по итогам осенних проверочных работ по математике и русскому языку будет решаться вопрос о поступлении в вузы выпускников техникумов без сдачи ЕГЭ.

После введения Единого Государственного Экзамена у иногородних студентов появилось больше шансов поступить в главные вузы страны. Количество выпускников из других городов, поступающих в Москву и Санкт-Петербург, увеличилось с 25% до 70%.

По словам Анзора Музаева, заместителя руководителя Рособрнадзора, нынешние контрольно-измерительные материалы (КИМы) сформированы так, что школьникам гораздо легче выучить и разобрать все самим, чем готовить шапргалки и пытаться их посмотреть на экзамене.

Как передают "Известия", в дальнейшем планируется введение 12-балльной системы оценивая успеваемости, и, кроме того, упор можно сделать не только на привычные шаблоны: появятся задачи с более, чем одним вариантом ответа, коммуникация на уроке повысится, упор будет делаться на критическое мышление.

Также сообщается, что в ближайшие несколько лет будет введен ЕГЭ по информатике на компьютерах, а на будущий год планируется возможность сдачи китайского языка как иностранного.

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