2018-08-01T14:14:40+03:00
В мире

Бывшая помощница британского министра по Brexit предлагала эскорт-услуги

Подробности тайной подработки 20-летней Ребекки Тотт раскрыл репортер, притворившийся богатым клиентом
Денис СУХОВ
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Фото: instagram.com/rebeccatott/Фото: instagram.com/rebeccatott/
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Ребекка Тотт, бывшая помощница британского политика из консервативной партии Доминика Раэба, подрабатывала эскорт услугами, предлагая состоятельным клиентам встретиться за 750 фунтов.

Как сообщает издание Daily Mail, девушка была активным пользователем сайта SeekingArrangement.com, который предлагает «сервис знакомств» для богатых мужчин и молодых девушек.

Подробности тайного заработка 20-летней Тотт раскрыл репортер, воспользовавшийся сервисом для знакомства с девушкой и притворившийся потенциальным клиентом. В ходе беседы мисс Тотт призналась, что планирует зарабатывать таким образом до 5 тысяч фунтов в месяц, однако желающие получат «безоговорочный доступ» к ней за 750 футов.

Фото: instagram.com/rebeccatott/

Фото: instagram.com/rebeccatott/

Отвечая на вопрос репортера о том, что девушка позволит сделать с собой за эту сумму, Тотт ответила: «Все, что вы могли бы хотеть. Вы получите полный безоговорочный доступ ко мне, чтобы делать все, что захотите».

Репортер под прикрытием дважды встретился с Ребеккой в пятизвездочном отеле, при этом она не отказала себе в удовольствии обсудить с клиентом своего шефа.

«Я знаю о нём всё. Я знаю каждое его движение. Я знаю, где он будет сегодня», - похвасталась Тотт, посмеявшись над идеей журналиста заняться сексом на столе Раэба.

После того как история с тайным заработком Тотт всплыла наружу, девушка была вынуждена покинуть офис Раэба, который в июле этого года стал министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, по факту инцидента MI5 начала расследование потенциальных угроз государственной безопасности, возникших из-за готовности Ребекки делиться информацией о своем начальстве.

Любопытно, что в начале своей карьеры Ребекка была на хорошем счету и считалась подающим надежды молодым сотрудником правительства — она поступила на государственную службу в 16 лет. После того, как ей предложили перейти на полную ставку в 18 тысяч фунтов, девушка не уставала делиться историей своего успеха в социальных сетях и блогах.

Министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Доминик Раэб Фото: REUTERS

Министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Доминик РаэбФото: REUTERS

Впрочем, после увольнения Тотт не унывает и продолжает делиться со СМИ скандальными подробностями работы в офисе Раэба, отмечая агрессивный характер нынешнего министра по Brexit и его неадекватно жестокое отношение к сотрудникам. В правительстве «ложные и порочащие» заявления Тотт не признают и опровергают.

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