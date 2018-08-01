В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
В среду, 1 августа, в Серпуховском районе Московской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным экстренных служб, инцидент произошел в районе аэродрома Дракино.
В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ сообщили, что ЧП произошло с самолетом "Корвет".
"Самолет выполнил жесткую посадку на территории парка "Дракино, пострадали два человека", — передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.
По данным источника ТАСС, от госпитализации два человека, которые были на борту самолета, отказались.
Отмечается, что у самолета-амфибии отказал правый двигатель. В результате воздушное судно совершило жесткую посадку без возгорания.
Напомним, 24 июля в 500 метрах от аэродрома "Дракино" в Подмосковье рухнул учебно-тренировочный самолет Zlin-326, погибли два человека, один из которых - Игорь Турик, двукратный чемпион мира по высшему пилотажу, шестикратный чемпион России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.