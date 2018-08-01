В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-01T14:11:19+03:00

Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате происшествия пострадали два человека

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В среду, 1 августа, в Серпуховском районе Московской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным экстренных служб, инцидент произошел в районе аэродрома Дракино.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ сообщили, что ЧП произошло с самолетом "Корвет".

"Самолет выполнил жесткую посадку на территории парка "Дракино, пострадали два человека", — передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.

По данным источника ТАСС, от госпитализации два человека, которые были на борту самолета, отказались.

Отмечается, что у самолета-амфибии отказал правый двигатель. В результате воздушное судно совершило жесткую посадку без возгорания.

Напомним, 24 июля в 500 метрах от аэродрома "Дракино" в Подмосковье рухнул учебно-тренировочный самолет Zlin-326, погибли два человека, один из которых - Игорь Турик, двукратный чемпион мира по высшему пилотажу, шестикратный чемпион России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.