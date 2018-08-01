2018-08-01T14:21:44+03:00
Политика

Захарова рекомендовала заранее сообщать в МИД об отправке журналистов в опасные регионы

Дипломат также отметила, что выжить может помочь и разработанное дипведомством мобильное приложение «Зарубежный помощник»
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще раз прокомментировала гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Так, она не стала «давать оценку действиям тех, кто отправил трех сотрудников СМИ в ЦАР под видом туристов», а дала два практических совета.

В частности, дипломат рекомендовала заранее сообщать в дипведомство об отправке журналистов в опасные регионы. «О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы», - написала Захарова на своей странице в Facebook. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в этом случае МИД «даст рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информирует посольства нашей страны для содействия», а также поможет установить контакт с местной стороной.

Кроме того, Мария Захарова посоветовала установить мобильное приложение «Зарубежный помощник», в котором есть специальная опция подачи сигнала об опасности. «Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мертвую воду в живую. Но это еще один шанс на выживание в сложной ситуации», - добавила дипломат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 31 июля боевики напали на автомобиль журналистов в ЦАР. Случилось это на трассе, ведущей от Банги в населенный пункт Бомбари. В результате тогда погибли трое работников СМИ.

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