Россия и Япония планируют провести заседание межправкомиссии до конца года
До конца 2018 года в Токио пройдет очередное заседание российско-японской межправительственной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Японии Такэси Осуга.
«31 июля состоялось заседание межправительственной комиссии Японии и России. Стороны обсудили вопросы, которые представляют обоюдный интерес в контексте подготовки саммита в сентябре», - заявил Осуга на брифинге в посольстве Японии.
Он отметил, что сейчас будет готовиться 14-е заседание комиссии, которая должна пройти до конца этого года в Токио. По словам дипломата, обе страны активно готовятся к заключению российско-японской конвенции об устранении двойного налогообложения.
"С нашей стороны мы завершили подготовку. Мы ожидаем действий от России, чтобы прийти к логическому завершению этого процесса", - добавил Осуга, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре 2018 года планируется проведение саммита с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.