Россия и Япония планируют провести заседание межправкомиссии до конца года

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-01T14:23:48+03:00

Япония и Россия планируют провести заседание межправкомиссии к концу года в Токио Фото: REUTERS

В МИД Японии сообщили, что стороны готовятся к подписанию конвенции об устранении двойного налогообложения

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До конца 2018 года в Токио пройдет очередное заседание российско-японской межправительственной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Японии Такэси Осуга.

«31 июля состоялось заседание межправительственной комиссии Японии и России. Стороны обсудили вопросы, которые представляют обоюдный интерес в контексте подготовки саммита в сентябре», - заявил Осуга на брифинге в посольстве Японии.

Он отметил, что сейчас будет готовиться 14-е заседание комиссии, которая должна пройти до конца этого года в Токио. По словам дипломата, обе страны активно готовятся к заключению российско-японской конвенции об устранении двойного налогообложения.

"С нашей стороны мы завершили подготовку. Мы ожидаем действий от России, чтобы прийти к логическому завершению этого процесса", - добавил Осуга, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 года планируется проведение саммита с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.