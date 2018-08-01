2018-08-01T14:23:48+03:00
В мире

Россия и Япония планируют провести заседание межправкомиссии до конца года

В МИД Японии сообщили, что стороны готовятся к подписанию конвенции об устранении двойного налогообложения
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Япония и Россия планируют провести заседание межправкомиссии к концу года в ТокиоЯпония и Россия планируют провести заседание межправкомиссии к концу года в ТокиоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

До конца 2018 года в Токио пройдет очередное заседание российско-японской межправительственной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Японии Такэси Осуга.

«31 июля состоялось заседание межправительственной комиссии Японии и России. Стороны обсудили вопросы, которые представляют обоюдный интерес в контексте подготовки саммита в сентябре», - заявил Осуга на брифинге в посольстве Японии.

Он отметил, что сейчас будет готовиться 14-е заседание комиссии, которая должна пройти до конца этого года в Токио. По словам дипломата, обе страны активно готовятся к заключению российско-японской конвенции об устранении двойного налогообложения.

"С нашей стороны мы завершили подготовку. Мы ожидаем действий от России, чтобы прийти к логическому завершению этого процесса", - добавил Осуга, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 года планируется проведение саммита с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Россиянам разрешат выплачивать налоги за других людей
Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится
«Консолидированные претензии»: Порошенко намерен потребовать у России компенсацию за Донбасс
Роскачество назвали арбузы в супермаркетах неспелыми
Маргвелашвили подтвердил, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября
В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство дороги Джубга-Сочи
Захарова рекомендовала заранее сообщать в МИД об отправке журналистов в опасные регионы
Десятилетний "супермен" побил рекорд Майкла Фелпса в стометровке баттерфляем
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Старшеклассников и колледжан ожидают изменения в учебном процессе и экзаменах
Бывшая помощница британского министра по Brexit предлагала эскорт-услуги
Еще 10 муниципалитетов присоединятся к проекту «Летний кинотеатр» в августе
Власти Китая пообещали ответить США на возможные новые торговые ограничения
В 2019 году введут уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Экологический сбор заменят налогом
С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Китайская Huawei обошла Apple по объему продаж смартфонов в мире
Полиция продолжает искать убийцу ученого из Калифорнии, застреленного в палатке с двумя детьми
Суд оштрафовал Тимати на 20 тысяч рублей за шоу на крыше внедорожника в центре Москвы