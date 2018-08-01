В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство дороги Джубга-Сочи

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-01T14:35:46+03:00

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В Минтрансе реконструкцию дороги называли «нецелесообразной». Проект мог бы улучшить транспортную доступность Сочи, но крайне сложен технически, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы починить дорогу, нужно будет убрать несколько участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено по обеим магистралям — железнодорожной и автомобильной. Другими словами, главный курорт Краснодарского края ждет транспортный коллапс.

Кроме того, Минтранс оценил итоговую стоимость трассы не в 1,2 трлн рублей, как говорилось ранее. Предварительные подсчеты показали, что проект обойдется еще дороже - в 1,6 трлн рублей.

Напомним, что ранее стало известно о том, что самая дорогая дорога в России появится в Краснодарском крае.