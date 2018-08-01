2018-08-01T15:04:08+03:00
Экономика

Россиянам разрешат выплачивать налоги за других людей

Соответствующий закон подписал Владимир Путин
Илья ЛИТВИНОВ
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Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий уплату имущественных налогов физических лиц.Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий уплату имущественных налогов физических лиц.Фото: REUTERS
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, с 1 января 2019 года упрощающий уплату имущественных налогов физических лиц.

Документ вводит в налоговую систему новое понятие - единый налоговый платёж физического лица. С помощью платёжного поручения можно будет зачислить деньги на счёт Федерального казначейства и уплатить транспортный и земельный налог, а также налог на имущество физических лиц.

Налоговые органы будут самостоятельно засчитывать уплату, как только наступит время очередного платежа. Если у лица обнаружатся недоимки или задолженности, они будут погашены из счёта в первую очередь. Все данные будут наглядно представлены в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Заплатить налог можно будет и за другое лицо, но вот на возврат денежных средств будет иметь право только сам налогоплательщик.

В ФНС считают, что использование новой формы платежа сократит время на оформление платёжных документов и снизит число ошибок при заполнении налоговых квитанций.

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