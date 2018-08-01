В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-01T15:11:56+03:00

Здание XIX века можно купить чуть больше чем за полмиллиона долларов

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В Исландии на продажу выставили часть исторического замка середины XIX века. Старинное здание знаменито еще и тем, что в нем проходили съемки известного сериала «Игра престолов». Владельцы хотят получить за недвижимость 656 тысяч долларов.

Отмечается, что по мировым меркам, это очень низкая цена для замка. Стоимость сопоставима с ценой на особняк в Лондоне и ниже, чем стоил бы дом в Лос-Анджелесе. При этом в распоряжении нового владельца окажется сразу шесть многоуровневых квартир со старинными каминами и сводчатыми потолками. В здании до сих пор сохранились интерьеры позапрошлого века.

Добавим, что до 1921 года владельцами замка были графы Госфорд. А во время Вторй мировой войны здесь разместили военных. После окончания военных действий в замке открыли гостиницу, передает сайт «Свободная пресса».

У поклонников «Игры престолов» замок давно пользуется популярностью. Посетители приезжают сюда, чтобы посмотреть, где проходили съемки любимого фильма, передает телеканал «360».