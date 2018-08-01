К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-01T15:53:57+03:00

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В ближайшее время к Земле могут приблизиться метеориты, которые представляют опасность для нашей планеты. Их длина составляет более 140 метров.

В NASA заявили, что выполнить поручение Конгресса США по обнаружению 90% околоземных объектов до конца 2020 года они не смогут, несмотря на то, что стоимость сделки, заключенной между NASA и Trans AstroNautica Corp составляет 94,7 тысяч долларов.

«Околоземные объекты — прекрасные „кандидаты“ для изучения и представляют собой виртуально неограниченный источник ценного материала для создания радиационной защиты, ракетного топлива и расходных материалов для жизнеобеспечения людей в космосе, которые сделают программу изучения дальнего космоса человеком выполнимой и доступной», - говорится в описании контракта.

Как передает сайт argumenti.ru, системы не смогут обнаружить околоземные объекты меньших размеров: так, например, Челябинский метеорит имел диаметр всего 20 метров.