К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
В ближайшее время к Земле могут приблизиться метеориты, которые представляют опасность для нашей планеты. Их длина составляет более 140 метров.
В NASA заявили, что выполнить поручение Конгресса США по обнаружению 90% околоземных объектов до конца 2020 года они не смогут, несмотря на то, что стоимость сделки, заключенной между NASA и Trans AstroNautica Corp составляет 94,7 тысяч долларов.
«Околоземные объекты — прекрасные „кандидаты“ для изучения и представляют собой виртуально неограниченный источник ценного материала для создания радиационной защиты, ракетного топлива и расходных материалов для жизнеобеспечения людей в космосе, которые сделают программу изучения дальнего космоса человеком выполнимой и доступной», - говорится в описании контракта.
Как передает сайт argumenti.ru, системы не смогут обнаружить околоземные объекты меньших размеров: так, например, Челябинский метеорит имел диаметр всего 20 метров.