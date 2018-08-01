2018-08-01T15:53:57+03:00
Наука

К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность

Их длина составит более 140 метров
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Двадцатиметровый челябинский метеоритДвадцатиметровый челябинский метеоритФото: Александр ДЫБИН
Изменить размер текста:

В ближайшее время к Земле могут приблизиться метеориты, которые представляют опасность для нашей планеты. Их длина составляет более 140 метров.

В NASA заявили, что выполнить поручение Конгресса США по обнаружению 90% околоземных объектов до конца 2020 года они не смогут, несмотря на то, что стоимость сделки, заключенной между NASA и Trans AstroNautica Corp составляет 94,7 тысяч долларов.

«Околоземные объекты — прекрасные „кандидаты“ для изучения и представляют собой виртуально неограниченный источник ценного материала для создания радиационной защиты, ракетного топлива и расходных материалов для жизнеобеспечения людей в космосе, которые сделают программу изучения дальнего космоса человеком выполнимой и доступной», - говорится в описании контракта.

Как передает сайт argumenti.ru, системы не смогут обнаружить околоземные объекты меньших размеров: так, например, Челябинский метеорит имел диаметр всего 20 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»
Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве
Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины
Россияне стали реже пить пиво
Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию
Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов
Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры
Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»
Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку
Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»