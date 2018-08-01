2018-08-01T14:58:59+03:00
Политика

Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится

По некоторым данным, дипломаты не смогут провести переговоры, так как у них не совпадают графики
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В среду, 1 августа, появилась информация о том, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в Сингапуре не состоится. Как заявил журналистам источник в российской делегации, главы российского и американского внешнеполитических ведомств не смогут провести переговоры, так как у них не совпадают графики.

«Встречи в Сингапуре не будет. Графики не совпадают», - сказал собеседник ТАСС. При этом он подчеркнул, что в настоящее время Москва и Вашингтон прорабатывают другие возможности встречи руководителя МИД РФ и госсекретаря Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля Лавров и Помпео провели в Хельсинки первую личную встречу с момента назначения последнего на пост главы Госдепа. А уже 21 июля дипломаты созвонились, чтобы поговорить о совместной борьбе с терроризмом, экономических связях, а также обсудить вопросы, связанные с встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

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